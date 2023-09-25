Москаленко ответит на вопросы петербуржцев в прямом эфире

Вице-губернатор Валерий Москаленко проведет прямую линию с жителями Петербурга, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Беглов.

"Продолжаем прямые линии. Поручил ответить на ваши вопросы вице-губернатору Валерию Москаленко", – написал Беглов.

Валерий Москаленко курирует работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета имущественных отношений и комитета по госзаказу.

Тема, по которой будет больше всего обращений от петербуржцев, и станет основной в эфире, однако ответы на вопросы по другим темам тоже будут.

"Вопросы можно отправлять в личные сообщения на страницу Валерия Москаленко ВКонтакте или на телефонную линию 246-79-49", – добавил Беглов.

Сама трансляция состоится 28 сентября в 20:00 на странице Смольного в соцсети "ВКонтакте" и в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Фото: gov.spb.ru