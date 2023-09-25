ЗакС утвердит исправленную федеральную инициативу об изменениях в закон о КРТ

Законодательное собрание Петербурга отредактировало свою инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство о комплексном развитии территорий (КРТ). Этим занялись на заседании "законодательной" рабочей группы в Общественном штабе по вопросам КРТ 25 сентября. Ранее документ получил отрицательный отзыв в Совете законодателей.

Теперь исправленный текст инициативы должен утвердить городской парламент на пленарном заседании. Точных сроков пока не обозначили.

Без конфликтов встреча членов рабочей группы не обошлась. В самом начале заседания активистки Анастасия Кузнецова и Наталья Самерсова хотели зачитать свое коллективное обращение, под которым также подписались несколько членов Общественного штаба. Ведущий рабочей группы, депутат-единоросс Денис Четырбок отказался давать слово желающим.

- У нас здесь не митинг, еще раз говорю. Вы ошиблись просто местом, видимо, - призывал к порядку Четырбок.

В своем заявлении активисты называли работу Заксобрания и рабочей группы в Общественном штабе неудовлетворительной, в том числе, из-за того, что парламент занимается поправками к федеральному закону, а не к городскому. После нескольких попыток взять слово, Кузнецова начала громко зачитывать весь текст обращения, после чего с соратницей Самерсовой покинула зал.

Напомним, закон о КРТ был принят в Петербурге летом 2022 года. Документ подразумевает возможность сноса панельных "хрущевок" для строительства нового жилья. После волны критики действие городского закона было приостановлено до января 2024 года. За это время власти намерены попытаться исправить и региональную, и федеральную нормы о КРТ.

Константин Леньков