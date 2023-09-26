СК организовал проверку из-за обрушения перил железнодорожного моста в Петербурге

СК на транспорте приступил к доследственной проверке обстоятельств, приведших к сбою движения электричек в Петербурге накануне вечером, сообщили 26 сентября в пресс-службе ведомства. Из-за обрушения на пути ограждения железнодорожного моста на перегоне между станциями Ланская и Удельная на час прекращалось движение поездов.

"На участке железнодорожной станции Ланская в городе Санкт-Петербурге произошло обрушение конструкции жд моста, обломки которого упали на нижепроходящие железнодорожные пути, задев провода", — рассказали в СК.

В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов восстановлено. Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По сообщению Октябрьской железной дороги, в понедельник в 20:45 произошел сбой в движении электрички, направлявшейся в Белоостров в связи с повреждением опоры контактной сети из-за обрушения ограды моста. В 21:40 движение было восстановлено.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram