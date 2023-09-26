"Загранпаспорта все приготовили": Собчак рассказала о беседе с Кадыровым

Журналистка Ксения Собчак рассказала в ночь на 26 сентября о 40-минутной беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Согласно ее пересказу, беседа была в том числе посвящена инциденту с избиением сыном чеченского лидера Адамом волгоградца Никиты Журавеля.

Как передает версию Кадырова Собчак, тот навестил Журавеля в СИЗО после того как тот сам якобы попросил о встрече. В ходе беседы арестованный будто бы говорил о желании принять ислам. "Я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны", — озвучил свою позицию чеченский глава.

В разговоре Кадыров назвал себя законопослушным гражданином и заявил, что "ничего не делал" Журавелю. "Я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный", — пересказывает журналистка слова чиновника. Также тот якобы сказал, что его сын понесет наказание "по всей строгости закона" в случае признания виновным по решению суда.

Также Кадыров высказал Собчак ряд претензий касательно того, как ее медиа освещают его деятельность. По его версии, журналисты "трогают" его семью и сына.

"Редакцию пока из России вывозить не буду, но загранпаспорта все приготовили. Заявление, по ходу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама", — подвела итоги беседы Собчак.

Накануне Кадыров выложил видеозапись, на которой его сын избивает обвиняемого в поджоге Корана Журавеля. Сожжение священной книги мусульман произошло в мае 2023 года около мечети в Волгограде. Расследование дела возбудили в Чечне, туда же передали и самого задержанного. О ситуации высказывался президент Владимир Путин. Согласно РИА "Новости", в середине июня он намекнул, что отбывать наказание Журавелю предстоит "в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением".

Фото: Telegram-канал Kadyrov_95