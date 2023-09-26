Пассажир из Петербурга скончался в аэропорту Минвод после стычки в самолете

Житель Пятигорска скончался по прилете из Петербурга в Минеральные Воды, сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. На борту самолета он вмешался в конфликт, произошедший между двумя другими пассажирами.

По информации ведомства, в полете повздорили два жителя Петербурга. Словесный конфликт перерос в драку, в которой один из участников нанес оппоненту телесные повреждения. Пятигорец сделал обоим замечание, после чего получил удар рукой в область головы.

По прибытии борта в аэропорт всех троих задержали. "Сотрудники полиции доставили двоих дебоширов из города Санкт-Петербурга 1981 и 1987 года рождения и жителя города Пятигорска 1968 года рождения в дежурную часть ЛОП в аэропорту Минеральные Воды", — рассказали в полиции. В аэропорту пятигорцу стало плохо, правоохранители вызвали ему бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не смогли.

На нарушителей составили протоколы о появлении в общественных местах в пьяном виде (ст. 20.21 КоАП РФ) и о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Один из участников конфликта задержан, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ЗАКС.Ру