ЛДПР предложила сделать бесплатным проезд для студентов

Проезд в общественном транспорте должен стать бесплатным для учащихся российских вузов, заявили 26 сентября в ЛДПР. Соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен для получения отзыва в кабмин.

"Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, который предоставит всем студентам очной формы обучения право на бесплатный проезд на общественном транспорте", — говорится в Telegram-канале фракции.

Предложенный законопроект закрепляет на федеральном уровне льготу для студентов на федерльном уровне. Пока что скидки на проезд для учащихся устанавливает каждый регион отдельно.

Существующих стипендий не хватает для того, чтобы студенты могли обеспечивать себя самостоятельно, из-за чего им приходится или искать работу, или жить за счет родителей, заявил один из авторов инициативы депутат Сергей Леонов. "Мы сами должны быть заинтересованы, чтобы это поколение училось и грызло гранит науки, а не искало, где подработать, чтобы завтра не выселили из общежития", — высказался он.

Фото: ЗАКС.Ру