ГУП "ТЭК СПб" подготовило 26 передвижных котельных к зиме

В Петербурге подготовили к зиме 26 передвижных блок-модульных котельных, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

ГУП "ТЭК СПб" закупило еще 18 передвижных блок-модульных котельных (ПБМК) и теперь в общей сложности их 26. Каждая из них способна обеспечить теплоснабжением около 2000 человек.

"В первую очередь такие мобильные источники используются для бесперебойного теплоснабжения социальных объектов. Они уже хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы. В частности, зимой 2021-2022 мобильная котельная дежурила у корпуса "Ленэкспо", в котором располагался временный госпиталь для людей, заболевших ковидом", – рассказал вице-губернатор Сергей Дрегаль.

Новые системы оснащены запасом холодной воды и дизель-генераторными установками. Это делает котельные полностью автономными, а значит они могут работать без питания и воды.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга