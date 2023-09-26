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Новости 11:43

Участок у Кантемировского моста вновь выставили на торги за 135 млн рублей

фото ЗакС политика Участок у Кантемировского моста вновь выставили на торги за 135 млн рублей

В Петербурге опять выставили на торги земельный участок у Кантемировского моста напротив Аптекарской набережной по уменьшенной стоимости со 142 до 135 млн рублей, об этом пишет MR7.ru со ссылкой на Российский аукционный дом.

Участок расположен на Выборгской набережной, 55/1. Его общая площадь около двух тысяч квадратных метров. На территории участка находится два нежилых здания, которые можно будет снести после покупки.

Ближайшие к участку станции метро – "Лесная", "Черная речка", "Петроградская" и "Выборгская". Согласно градостроительному плану, участок находится в зоне общественно-деловой застройки.

Фото: Российский аукционный дом


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