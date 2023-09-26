Кабмин одобрил расширение права на компенсацию за задержку зарплаты

В России могут расширить права работников на получение компенсации за задержку заработной платы, передают 26 сентября "Известия". Соответствующий законопроект Минтруда получил поддержку российского правительства.

Сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию лишь в том случае, если начисленная сотруднику зарплата поступила ему с опозданием, объяснили изданию в министерстве. В то же время работник не может получить компенсацию за невыплату не начисленной зарплаты.

"Предлагается скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае", — уточнили в ведомстве.

По словам вице-президента коллегии адвокатов Петербурга "Ленинградский адвокат" Маргариты Абдрахимовой, речь здесь может идти о компенсации зарплаты, выплачиваемой сотруднику в случае восстановления на работе по решению суда. В пресс-службе Минтруда пояснили, что сейчас в таких случаях работодатель обязан выплатить только задолженность по зарплате. Помимо этого, если суд постановил выплатить работнику отпускные или деньги за выполнение дополнительного объема труда, то сейчас работодатель не должен платить компенсацию за задержку этих средств.

Фото: ЗАКС.Ру