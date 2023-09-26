Число госпитализированных в больницы из-за COVID-19 в России увеличилось на 18% за неделю

В России в период с 18 по 24 сентября увеличилось число госпитализированных из-за COVID-19 на 18% по сравнению с предыдущей неделей, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего выявлено 14 435 случаев заражения в стране. В больницы были доставлены 2328 человека, выздоровели 10327 человек, что на почти 42% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 24 летальных исхода.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах Российской Федерации, причем в 16 регионах оно превысило средний показатель по стране.

Фото: ЗАКС.ру