Фонд "Защитники Отечества" в Петербурге получил 2,5 тысячи обращений от ветеранов СВО

Руководитель петербургского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" Александр Павлов сообщил, что за четыре месяца работы организация получила более 2,5 тысяч обращений от ветеранов специальной военной операции. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС 26 сентября.

- Это разные вопросы, на которые мы, так скажем, осторожно реагировать, применяя весь тот инструментарий Петербурга и Ленинградской области по тому, как поддерживать и как помогать ветеранам и их семьям в решении вопросов, - сказал Павлов.

По его словам, типология у вопросов одна. Чаще всего люди просят помочь с получением документов об участии в СВО и удостоверения ветерана боевых действий, рассказал руководитель филиала "Защитники Отечества". Он добавил, что также людям помогают в получении льгот, медицинской и психологической помощи, в решении вопросов труда и занятости.

Глава филиала фонда в Ленобласти Сергей Галяев рассказал, что к ним обратились чуть более 1600 человек по 4 тысячам вопросов. Темы обращений аналогичны петербургским, сказал Гуляев. При этом, по его словам, иногда людям необходима помощь по социально-бытовым вопросам: вскопать огород, залатать крышу и другое. В решении этих вопросов помогает взаимодействие с госорганами и волонтёрскими организациями, заявил Гуляев.

София Саттарова / Скриншот трансляции пресс-конференции ТАСС