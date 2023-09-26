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Новости 12:30

Московский суд снова оштрафовал Ровшана Аскерова* за публикации без маркировки иноагента

фото ЗакС политика Московский суд снова оштрафовал Ровшана Аскерова* за публикации без маркировки иноагента

Савеловский суд Москвы вновь оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за публикации, в которых отсутствует пометка иноагента (ч.2 ст.19.34 КоАП РФ), об этом 26 сентября пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд назначил Аскерову Р.Э.* административный штраф в размере 40 тысяч рублей", – сказала собеседница РИА Новостей.

В августе 2023 года суд уже штрафовал Аскерова* на 40 тысяч рублей за посты в социальных сетях без маркировки иностранного агента.

*Минюст внес Ровшана Аскерова в список иноагентов

Фото: ЗАКС.ру


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