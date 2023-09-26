Петербургский рентгенолог получил условный срок за постановку фиктивных диагнозов призывникам

Фрунзенский районный суд огласил приговор врачу-рентгенологу Кириллу Лебедеву по делу о получении взяток за постановку призывникам фиктивных диагнозов, рассказали 26 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Медика признали виновным в одном эпизоде получения взятки группой лиц и в шести случаях получения взяток группой лиц в крупном размере (п. "а", пп. "а", "в" ст. 290 УК РФ).

Как установил суд, не позднее сентября 2020 года неназванный сотрудник военкомата организовал преступную схему по постановке призывникам поддельных диагнозов, освобождающих их от необходимости служить в армии. К участию он привлек некоего знакомого, который взялся приискать для этого врачей в медорганизациях Петербурга. По условиям, исполнители не должны были знать личность организатора схемы, при этом сам он должен был получать по 90 тысяч рублей от каждой сделки.

Посредник вышел на Лебедева, который трудился рентгенологом в поликлинике № 56, и предложил ему сотрудничество. Врач согласился ставить в заключениях неверные диагнозы, дающие призывникам право на освобождение от армии по состоянию здоровья. За это ему полагалось по 10 тысяч рублей от каждой сделки. В итоге с сентября по декабрь 2020 года Лебедев с двоими соучастниками получили более 1,3 миллиона рублей от призывников и посредников.

"Лебедев вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", — сообщили в судебной пресс-службе.

Суд назначил медику шесть лет условного срока с пятилетним испытательным сроком и пятилетним запретом занимать должности на госслужбе. Также суд взыскал с него в доход государства 70 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру