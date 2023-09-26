Дрозденко сместил с поста главу областного комитета госжилнадзора

Комитет госжилнадзора Ленобласти остался без руководителя, сообщил 26 сентября Telegram-канал региональной администрации. Распоряжение об отставке Михаила Василенко с занимаемого поста подписал губернатор Александр Дроздекно.

"Распоряжением губернатора Михаил Василенко освобожден от должности председателя комитета государственного жилищного надзора Ленобласти", — гласит опубликованное сообщение.

Причины отставки не называются. Равным образом пока нет информации и о том, кто именно возглавит комитет.

Фото: Комитет госжилнадзора Ленинградской области / "ВКонтакте"