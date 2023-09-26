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Новости 13:01

Лукашенко заявил о желании развивать сотрудничество Беларуси и Ленобласти

фото ЗакС политика Лукашенко заявил о желании развивать сотрудничество Беларуси и Ленобласти

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным проекты сотрудничества, об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе президента Беларуси.

Александр Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко об обсуждении с Путиным совместного производства самолетов и строительства железной дороги в направлении Ленинградской области.

Также глава Беларуси назвал отношения с Ленобластью показательными и хотел бы сделать в России ставку именно на сотрудничество с этим регионом. По словам Лукашенко, при содействии Ленобласти республика переориентировала логистику, поэтому белорусские производители снова могут торговать в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области


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