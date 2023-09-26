Правительство поддержало ужесточение ответственности за утечки персональных данных

Комиссия правительства по законопроектной работе поддержала инициативу об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, поведал 26 сентября глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Законопроект предусматривает, в частности, введение оборотных штрафов для компаний.

"Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала наш законопроект: поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за утечки персональных данных — вплоть до введения оборотных штрафов", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Хинштейн выразил надежду на то, что в ближайшее время поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ответственности за утечки данных пользователей, поступят на рассмотрение Госдумы.

Законопроект в конце июля был направлен на отзыв в правительство. Согласно документу, в зависимости от масштабов допущенных утечек сумма штрафа для компаний может колебаться от трех до 15 миллионов рублей. При повторном нарушении возможно введение оборотных штрафов, их максимальный размер не должен превышать половины миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру