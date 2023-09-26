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Новости 13:59

Со вторника на пунктах взимания платы ЗСД вновь стали продавать транспондеры

фото ЗакС политика Со вторника на пунктах взимания платы ЗСД вновь стали продавать транспондеры

Начиная со вторника, 26 сентября, на пунктах взимания платы ЗСД возобновились продажи транспондеров, сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы". Также купить транспондеры можно в Центре продаж и обслуживания клиентов.

"Реализация анонимных транспондеров производится в объеме не более одного устройства в руки на пунктах взимания платы и трех устройств в Центре продаж и обслуживания клиентов", — уточнили в компании.

В периоды пиковой нагрузки с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 торговля транспондерами на пунктах взимания платы может приостанавливаться. Это же относится и к случаям повышенной транспортной нагрузки на магистрали.

Фото: ЗАКС.Ру


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