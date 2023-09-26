Со вторника на пунктах взимания платы ЗСД вновь стали продавать транспондеры

Начиная со вторника, 26 сентября, на пунктах взимания платы ЗСД возобновились продажи транспондеров, сообщили в пресс-службе компании "Магистраль Северной столицы". Также купить транспондеры можно в Центре продаж и обслуживания клиентов.

"Реализация анонимных транспондеров производится в объеме не более одного устройства в руки на пунктах взимания платы и трех устройств в Центре продаж и обслуживания клиентов", — уточнили в компании.

В периоды пиковой нагрузки с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 торговля транспондерами на пунктах взимания платы может приостанавливаться. Это же относится и к случаям повышенной транспортной нагрузки на магистрали.

Фото: ЗАКС.Ру