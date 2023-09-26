Суд Петербурга не стал признавать незаконным снос доходного дома Устинова

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска градозащитников в защиту флигеля доходного дома Устинова на улице Егорова, 23, об этом сообщили 26 сентября в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Иск был направлен к Службе государственного строительного надзора и экспертизы СПб, КГИОП, СПб ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" (ГУИОН). Градозащитники пытались добиться признать незаконным разрешение на снос дома Устинова и строительство на его месте.

Суд истцам отказал. По мнению суда, дом нельзя назвать историческим. Такого же мнения придерживается ГУИОН, который ссылается на год постройки, указанный в техпаспорте – 1930 год.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"