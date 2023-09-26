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Новости 14:45

Путин поддержал идею ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея в Петербурге

фото ЗакС политика Путин поддержал идею ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея в Петербурге

Президент России Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царкосельского лицея в Петербурге, об этом 26 сентября пишут РИА Новости.

По словам Комиссарова, в учебном заведении будут готовить молодежь в государственной службе с юных лет, "воспитывать в духе патриотизма и давать лучшее образование". 

На вопрос Владимира Путина о том, где будет находиться учебное заведение, Комиссаров ответил, что пока речь не идет о финансировании и варианты расположения могут быть разные. Позднее он предоставит готовый проект.

Фото: kremlin.ru


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