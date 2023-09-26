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В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина за заслуги в области культуры

фото ЗакС политика В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина за заслуги в области культуры

Депутаты Государственной думы одобрили 26 сентября проект постановления об учреждении медали Станислава Говорухина, следует из сообщения пресс-службы парламента. Предполагается, что новая медаль станет ведомственной наградой Думы.

Награждать медалью планируют россиян и иностранцев за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Вручать ее будет спикер парламента в соответствии с решением Совета Госдумы.

В течение года медалью могут быть награждены не более 10 человек. Их имена будут публиковаться в "Парламентской газете".

Станислав Говорухин скончался в 2018 году после продолжительной болезни, ему было 82 года. Он снял такие киноленты, как "Ворошиловский стрелок" и "Десять негритят", также он снял сериал "Место встречи изменить нельзя". С 1993 года режиссер заседал в Государственной думе, где с 2011 года возглавлял комитет по культуре.

Фото: ЗАКС.Ру


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