Горизбирком снял с должности председателя ГИК №21 Токарева

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 26 сентября решила снять с должности председателя территориального избиркома №21 Евгения Токарева. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

Токарев сам подал заявление о сложении полномочий, уточнили на заседании Горизбиркома. Поддержал его отставку член ГИК от КПРФ Андрей Беляков. Он высказал критику в адрес Токарева о якобы его неправильном поведении во время выборов.

- Это именно он с каким-то мужчиной закрывался один на один в своем кабинете и в руках у них был предмет очень сильно похожий флешку от КОИБ. Это именно он применил физические усилия члена территориальной избирательной комиссии, председателя "Детей войны Колпинского района", ветерана, товарища [Михаила] Костюка, - привел примеры Беляков.

Он заявил, что также Токарев якобы однажды послал его "на определенные половые органы". Член ГИК от КПРФ назвал крутым решением снятие с должности председателя ТИК такого человека. Беляев добавил, что намерен после работы "хлопнуть 100 грамм коньячку" за замечательную избирательную систему Петербурга.

Член ГИК Юрий Кузьмин тоже высказался о принимаемом решении. Он заявил, что согласен не со всем, что сказал Беляев. По его мнению, Токарев все же "грамотный юрист" и "интересный человек". Кузьмин добавил, что не знает причин отставки главы ТИК:

- Может быть профессиональное выгорание, может быть человеческая усталость... Так или иначе, если Евгений Вадимович такое решение принял, наверно, надо его поддержать, а может даже сказать: "Спасибо".

Также Токарева предложили наградить почетной грамотой Горизбиркома. Большинство членов ГИК поддержали это решение, один был против.

На место главы ТИК Горизбирком решил назначить Светлану Возмителенко, которая сейчас входит в состав этой территориальной комиссии. Она работает в учреждении Ленобласти, связанном с семейным благоустройством, рассказал зампред Горизбиркома Олег Зацепа.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру