Таможня Карелии рассказала, сколько авто развернули на границе с Финляндией

Карельские таможенники рассказали, что с 16 сентября восемь автомобилей с российскими номерами развернули на границе с Финляндией, об этом сообщили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления.

По данным ведомства, с начала запрета на пропуск автомобилей с российскими номерами на территорию Евросоюза через КПП Карельской таможни границу пересекли 7 087 человек, из которых 4 872 человека – граждане РФ, а 1 215 – иностранцы.

Большинство граждан передвигаются на автомобилях, которые зарегистрированы в других странах.

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