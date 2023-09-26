Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил на следующие шесть месяцев срок действия ограничений на вывод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Мера действует с весны 2022 года.

"Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. <...> Решение принято для поддержания финансовой стабильности", — сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Ограничения вступили в силу 1 апреля 2022 года и с тех пор их действие неоднократно продлевалось.

Ранее зампред ЦБ Сергей Белов поведал о планах представить в октябре обновленные денежные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

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