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Новости 16:07

Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

фото ЗакС политика Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил на следующие шесть месяцев срок действия ограничений на вывод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран. Мера действует с весны 2022 года.

"Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. <...> Решение принято для поддержания финансовой стабильности", — сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Ограничения вступили в силу 1 апреля 2022 года и с тех пор их действие неоднократно продлевалось.

Ранее зампред ЦБ Сергей Белов поведал о планах представить в октябре обновленные денежные купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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