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Новости 16:30

Госдума разрешила ремонтировать памятники ВОВ без историко-культурной экспертизы

фото ЗакС политика Госдума разрешила ремонтировать памятники ВОВ без историко-культурной экспертизы

Депутаты Государственной думы 26 сентября одобрили в третьем, итоговом чтении закон о сохранении памятников Великой Отечественной войны. Инициатива предполагает внесение поправок в законы  "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Законопроект предусматривает утверждение Минкультом перечня памятников ВОВ. Как полагают авторы документа, это упростит муниципалитетам уход за имеющимися мемориалами.

В частности, муниципалитетам достаточно будет уведомить местные органы охраны объектов культурного наследия о намерении обновить памятники. Историко-культурная экспертиза при этом не потребуется, к проведению ремонта разрешат привлекать обычных рабочих. Предполагается, что это поспособствует удешевлению работ.

Документ также предусматривает, что к памятникам ВОВ отнесут могилы воинов со стелами, обелисками и ограждениями.

Фото: ЗАКС.Ру


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