Суд Петербурга поменял меру пресечения разыскиваемой обвиняемой в призывах к терроризму

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на арест в отношении Вероники Кузьминой, обвиняемой в призывах к терроризму в Интернете (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и склонении к участию в массовых беспорядках (ч.1.1 ст.212 УК РФ), об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, в 2022 году жительница Ленобласти в мессенджере Telegram склоняла других пользователей к участию в массовых беспорядках не только в Петербурге, но и в других субъектах РФ, а также к применению насилия в отношении представителей власти.

В мае 2023 года обвиняемая вину признала, ее отправили под подписку о невыезде, однако в июне она покинула территорию России и через Беларусь уехала в Грузию. Сейчас она находится в международном розыске.

Суд избрал Кузьминой арест на 2 месяца с даты фактического задержания.

Фото: ЗАКС.ру