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Новости 18:49

Суд в Петербурге оштрафовал россиянку за участие в акции у посольства РФ в Швеции

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оштрафовал россиянку за участие в акции у посольства РФ в Швеции

Кировский районный суд Петербурга 26 сентября оштрафовал Марину Блуму на 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов.  

Поводом для составления протокола стало участие Блумы в акции у российского посольства в Стокгольме, которая прошла 9 мая 2023 года. Тогда возле здания дипмиссии установили инсталляцию с уничтоженным танком.

Материалы дела были подготовлены прокуратурой Кировского района. Как именно сотрудники ведомства узнали об участии Блумы в политической акции - неизвестно. Судя по информации из соцсетей, с 2014 года полная тезка Блумы находится за границей и работает в одном из университетов в Швеции. 

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру


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