В Колпино изменятся маршруты 17 автобусов

С 28 сентября в Колпино начнется ремонт плотины №1, поэтому у 17 автобусов поменяется маршрут, об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

С 28 сентября по 30 декабря закроется движение по бульвару Свободы от бульвара Победы до Соборной улицы. Ограничения коснутся автобусов под номерами 192, 325, 327, 328, 332, 335А, 336, 337, 337А, 366, 367, 368, 369, 386, 390, 392 и 475.

Также появятся три временные остановки транспорта на Соборной и Красной улицах у набережной Комсомольского канала и на улице Ремизова.

Для автомобилистов скорректируют работу трех светофоров: на Соборной, Красной и Пролетарской улицах.

Фото: ЗАКС.ру