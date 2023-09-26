С 6 октября маршрут автобусов из Петербурга в Лаапеенранту продлят до Иматры

Автобусный перевозчик Ecolines продлит маршрут Санкт-Петербург - Лаппеенранта до Иматры с 6 октября, об этом 26 сентября пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Такое решение компания объясняет тем, что в Иматре живет очень много русскоязычных граждан, которые имеют двойное гражданство и посещают часто Петербург.

Ранее компания сообщила о том, что с 6 октября рейсы из Петербурга в Лаапеенранту станут регулярными. На данный момент перевозчик выполняет по три рейса в день из Петербурга в Хельсинки.

Фото: unsplash.com