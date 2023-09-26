Дмитрий Звонков из КПРФ хочет занять пост главы Всеволожского района Ленобласти

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Звонков (КПРФ) хочет стать кандидатом на пост главы Всеволожского района области после отставки Александра Низовского, об этом 26 сентября пишет "Коммерсантъ".

"Буду выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы администрации Всеволожского района Ленинградской области. Нашему многочисленному району необходим современный и продвинутый руководитель, имеющий опыт построения команд", – написал депутат областного ЗакСа на своей странице в социальных сетях.

По мнению Звонкова, главными вопросами для нового руководителя района должны стать строительство школ, повышение зарплат учителей, контроль за землями.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области