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Новости 9:24

Приморские депутаты учредили медаль для содействующих СВО

фото ЗакС политика Приморские депутаты учредили медаль для содействующих СВО

Депутаты Законодательного собрания Приморья в трех чтениях одобрили законопроект, вводящий медаль для тех, кто материально поддерживает участников военной спецоперации и делает это в значительном объеме.

Награда получила название "За содействие СВО", о чем говорится на сайте представительного органа.

Удостоившиеся медали автоматически будут получать единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. Им также полагается лацканный значок.

Учреждение новой награды инициировал губернатор Олег Кожемяко, переизбравшийся в этом месяце на второй срок.

Фото: mil.ru


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