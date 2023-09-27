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Новости 9:48

Гендиректор петербургского Фонда капремонта получил представление прокуратуры

фото ЗакС политика Гендиректор петербургского Фонда капремонта получил представление прокуратуры

Жалобы жителей Московского района Петербурга на затянувшийся капитальный ремонт привели к прокурорской проверке. Последняя подтвердила, что сроки работ в доме №34 по Благодатной улице в этом году были сорваны.

Как сообщает надзорный орган, в марте городской Фонд капремонта заключил контракт на ремонт домовых фасадов с компанией "Оллстрой". Последняя не уложилась в срок, тогда как заказчик плохо контролировал работы, установило ведомство. Гендиректор Фонда капремонта, обязанности которого временно исполняет Дмитрий шутов, получил прокурорское представление.

В доме №34 располагаются, среди прочего, три судебных участка.

Фото: ЗАКС.Ру


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