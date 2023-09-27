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Новости 10:35

Дорожный фонд Петербурга будут пополнять за счет дальнобойщиков-нарушителей

фото ЗакС политика Дорожный фонд Петербурга будут пополнять за счет дальнобойщиков-нарушителей

Законодательное собрание Петербурга 27 сентября в третьем, окончательном чтении приняло закон о расширении перечня источников пополнения Дорожного фонда города. Теперь в него напрямую будут поступать штрафы за нарушение правил движения водителями тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Документ отправлен на подписание губернатору. 

Согласно тексту законопроекта, поступления от штрафов будут учитываться при составлении бюджета Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. 

Дорожный фонд - часть бюджетных средств, которые используются для поддержания дорог общего пользования, их капитального ремонта, а также для ремонта внутриквартальных проездов. 

Константин Леньков, фото: unsplash


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