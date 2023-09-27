Дорожный фонд Петербурга будут пополнять за счет дальнобойщиков-нарушителей

Законодательное собрание Петербурга 27 сентября в третьем, окончательном чтении приняло закон о расширении перечня источников пополнения Дорожного фонда города. Теперь в него напрямую будут поступать штрафы за нарушение правил движения водителями тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Документ отправлен на подписание губернатору.

Согласно тексту законопроекта, поступления от штрафов будут учитываться при составлении бюджета Петербурга на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Дорожный фонд - часть бюджетных средств, которые используются для поддержания дорог общего пользования, их капитального ремонта, а также для ремонта внутриквартальных проездов.

Константин Леньков, фото: unsplash