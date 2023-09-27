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У КТР хотят забрать взаимодействие с партиями

фото ЗакС политика У КТР хотят забрать взаимодействие с партиями

Управление внутренней политики администрации губернатора Петербурга подготовило проект постановления о передаче полномочий по взаимодействию с политическими партиями. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Согласно проекту постановления, у комитета территориального развития (КТР) забирают полномочия по работе с политическими партиями. Это взаимодействие переходит к администрации губернатора города, сказано в документе. Ещё в задачах ведомства прописывают анализ общественно-политических процессов.

Если документ одобрят, среди полномочий КТР останутся развитие госуправления на территориях районов, взаимодействие с субъектами общественного контроля и помощь в организации выборов. Также у комитета сохраняется работа с муниципальными образованиями. 

Напомним, управление внутренней политики создано летом 2023 года. Его возглавила Юлана Савина, ранее работавшая в КТР. Управление входит в структуру администрации губернатора. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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