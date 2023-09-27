Жильцы дома на Казначейской выиграли суд за чердак у жены совладельца "Рив Гош"

Чердак на Казначейской улице, 6/13, вернули в общедомовую собственность. Такое решение приняли суды в трех инстанциях по иску жильцов, об этом 27 сентября пишет "Деловой Петербург".

В 2010 году совладелец "Рив Гош" Август Мейер и его жена Инна купили в этом доме 10 квартир. Также Инна стала владелицей трех нежилых помещений площадью 172 квадратных метра на последнем этаже дома, которые примыкали к чердаку.

В 2017 году Инна обратилась в Росреестр с заявлением об объединении четырех помещений, ведомство посчитало просьбу законной. Однако в 2018 году право собственности было разделено опять на четыре части. Чердак и три помещения приобрели Елена и Ольга Воробьевы.

В 2019 году на чердаке началась стройка. Тогда жильцы дома обратились в суд с иском о возвращении чердака в общедомовую собственность, а сделки признать недействительными, и в 2022 году суд поддержал петербуржцев.

Владельцы пытались оспорить решение, так как у Инны Мейер и Росреестра имелись необходимые документы для присоединения чердака, но суд все равно оказался на стороне жильцов. На данный момент дело завершено.

Фото: ЗАКС.ру