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Новости 11:20

Петербургские антимонопольщики вынесли предупреждение "Ростелекому"

фото ЗакС политика Петербургские антимонопольщики вынесли предупреждение "Ростелекому"

Сайт компании "Ростелеком" вызвал нарекания у петербургского управления ФАС, о чем сообщает ведомство. По мнению чиновников, некоторые правила взаимодействия с компанией ограничивают клиентов в правах.

Например, невозможно оставить заявку на какую-либо услугу, не приняв условия обработки персональных данных. Кроме того, заявителя лишают технической возможности отказаться от рекламной рассылки. Антимонопольщики напоминают, что это противоречит положениям федерального закона о рекламе.

Ведомство пришло к заключению, что массовая рекламная рассылка, осуществляемая без согласия получателей, может давать компании необоснованное преимущество на рынке. "Ростелекому" выдали предупреждение. Устранить нарушения необходимо к 20 октября.

фото: Ростелеком / Telegram


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