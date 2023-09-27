Петербургские антимонопольщики вынесли предупреждение "Ростелекому"

Сайт компании "Ростелеком" вызвал нарекания у петербургского управления ФАС, о чем сообщает ведомство. По мнению чиновников, некоторые правила взаимодействия с компанией ограничивают клиентов в правах.

Например, невозможно оставить заявку на какую-либо услугу, не приняв условия обработки персональных данных. Кроме того, заявителя лишают технической возможности отказаться от рекламной рассылки. Антимонопольщики напоминают, что это противоречит положениям федерального закона о рекламе.

Ведомство пришло к заключению, что массовая рекламная рассылка, осуществляемая без согласия получателей, может давать компании необоснованное преимущество на рынке. "Ростелекому" выдали предупреждение. Устранить нарушения необходимо к 20 октября.

фото: Ростелеком / Telegram