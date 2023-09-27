Петербуржцам предложили посчитать перелетных птиц

С 30 сентября по 1 октября начнется Евразийский учет птиц, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Координатором счета птиц станет ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".

С помощью подобной акции осуществляется мониторинг птиц во время осенней миграции. Также это привлекает внимание общественности к проблемам перелетных птиц.

Результаты учёта будут отражать общую картину миграции птиц. Счет будет проводиться на точках, где будет видно определенный маршрут перелета птиц.

Зарегистрироваться на акцию по учету птиц может каждый петербуржец.

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