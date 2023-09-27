Криптобиржа Binance полностью уйдет из России

Криптовалютная биржа Binance подписала соглашение с российской компанией CommEX о полной продаже своих активов в РФ. Условия сделки не разглашаются.

На полное прекращение работы в стране уйдет до одного года, о чем говорится в официальном заявлении биржи. В течение этого времени будет проведен безопасный перевод пользователей на новую платформу.

"Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований", - пояснил представитель криптобиржи Ной Перлман.

В этом году органы власти США инициировали проверку деятельности Binance. Организацию заподозрили в содействии россиянам, желающим обойти санкции.

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