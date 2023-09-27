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Новости 12:09

Роспотребнадзор не видит причин возвращать масочный режим

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не видит причин возвращать масочный режим

В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация в России не требует введения масочного режима, об этом 27 сентября пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова главы ведомства Анны Поповой.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести такова, что оснований для введения тотального масочного режима в целом по стране нет", – сказала Попова.

Также она отметила, что масочные режимы вводятся среди профессиональных групп, там, где это нужно. Попова добавила, что в России есть регионы, где эпидемиологическая ситуация хуже средней по стране, но она связана с заболеваемостью ОРВИ.

Фото: duma.gov.ru


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