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Новости 12:16

Новый псковский вице-губернатор займется представительством региона в Москве

фото ЗакС политика Новый псковский вице-губернатор займется представительством региона в Москве

В Псковской области назначили нового вице-губернатора, который будет курировать работу представительства региона в Москве. Как сообщает глава области Михаил Ведерников, эту должность занял 40-летний Денис Салий. Ведерников посвятил своего заместителя в основные направления будущей деятельности.

"Особое внимание - привлечению финансирования, в том числе и внебюджетного, для поддержки инициатив, которые выдвигают жители области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Уроженец Краснодара Салий ранее работал на разных постах в правительстве Калининградской области.

Официальное представительство Псковской области в Москве открылось в середине лета на территории комплекса зданий администрации президента.

фото: Михаил Ведерников / Telegram (скриншот видео)


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