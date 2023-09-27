Новый псковский вице-губернатор займется представительством региона в Москве

В Псковской области назначили нового вице-губернатора, который будет курировать работу представительства региона в Москве. Как сообщает глава области Михаил Ведерников, эту должность занял 40-летний Денис Салий. Ведерников посвятил своего заместителя в основные направления будущей деятельности.

"Особое внимание - привлечению финансирования, в том числе и внебюджетного, для поддержки инициатив, которые выдвигают жители области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Уроженец Краснодара Салий ранее работал на разных постах в правительстве Калининградской области.

Официальное представительство Псковской области в Москве открылось в середине лета на территории комплекса зданий администрации президента.

фото: Михаил Ведерников / Telegram (скриншот видео)