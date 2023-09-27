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Муниципал 12:35

Прокуратуре не понравились нормативные акты муниципалитетов Калининского района

фото ЗакС политика Прокуратуре не понравились нормативные акты муниципалитетов Калининского района

Прокурорская проверка выявила нарушения в нормативных правовых актах, принятых муниципалитетами Калининского района Петербурга и районной администрацией. 

Ведомство сообщает, что документы противоречат законодательству о противодействии коррупции и о муниципальной службе. Претензии возникли к процедуре проведения конкурсов на замещение муниципальных должностей. Кроме того, надзорный орган не удовлетворился механизмом применения взысканий за совершение сотрудниками коррупционных правонарушений.

Прокуратура принесла протесты главе района и главам муниципалитетов, расположенных на его территории.

Фото: ЗАКС.Ру


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