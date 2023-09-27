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Новости 12:42

Депутаты Госдумы отрегулируют вопрос посуточной аренды жилья

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы отрегулируют вопрос посуточной аренды жилья

В Государственную думу внесли законопроект правительства, регулирующий посуточную аренду жилья, об этом 27 сентября пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ в базе парламента.

Согласно поправкам в Жилищный кодекс, собственники смогут сдавать квартиры на короткие сроки в случае, если это не мешает соседям и никак не нарушает их права. Также сдавать жилье можно будет по договору найма, если проживающие будут соблюдать правила на общедомовой территории.

Также в инициативе не указано, что для того, чтобы сдавать квартиру посуточно, нужно оформляться как предприниматель.

 

Фото: ЗАКС.ру


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