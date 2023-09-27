На политолога Преображенского* составили иноагентский протокол

На эмигрировавшего политолога и публициста Ивана Преображенского* составили прокотокол о несоблюдении требований к иностранным агентам (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). На карточку административного дела обратила внимание "Медиазона"**.

Правоохранители не обнаружили плашки иноагента в публикациях политолога. В каких именно, не уточняется. Неизвестна также дата заседания. В реестре иноагентов Преображенский*, регулярно комментирующий события в оппозиционных YouTube-каналах, оказался в начале мая. Основанием для такого решения Минюста стала наблюдаемая ведомством дискредитация армии РФ в исполнении Преображенского*.

Публицисту грозит заочный штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей.

*Минюст внес Ивана Преображенского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Professor Preobrazhensky / Telegram