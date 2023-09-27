Рейсов из Петербурга в Ереван станет больше

Авиакомпания "Россия" увеличивает число регулярных пассажирских рейсов из Петербурга в Ереван. С 1 октября их станет на два больше: по рейсу добавят в пятницу и воскресенье. Обслуживать пассажиров будут лайнеры А319, сообщает пресс-служба перевозчика.

На сегодняшний день из Петербурга в столицу Армении самолетов "России" вылетает по семь в неделю. Пока компания использует для этого "Боинги" 737.

Ранее пресс-служба Пулково проанализировала популярность различных направлений в период с мая по август. Среди путешествующих петербуржцев Ереван оказался одним из самых востребованных городов. Для многих он служит пересадкой в так называемые недружественные страны.

Фото: ЗАКС.Ру