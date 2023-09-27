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Новости 14:03

ЗакС Петербурга намерен сократить сроки проведения общественных обсуждений Генплана

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга намерен сократить сроки проведения общественных обсуждений Генплана

Сроки проведения общественных обсуждений градостроительных вопросов в Петербурге будут сокращены, соответствующий законопроект депутаты городского парламента поддержали в первом чтении на заседании 27 сентября. Авторами инициативы выступили единороссы Денис Четырбок и Валерий Гарнец

Законопроект коснется обсуждений проекта Генерального плана, проекта Правил землепользования и застройки и проектов документации по планировке территории. В частности, на экспозицию проекта Генерального плана хотят провести лишь четыре дня, при этом в тексте законопроекта не указано, будут ли это рабочие дни. 

Часть депутатов выступила против законопроекта. Член фракции КПРФ Алексей Зинчук сравнил его с законом о комплексном развитии территории, который активно критиковали собственники квартир в панельных "хрущевках".

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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