Суд Петербурга изменил приговор полицейскому по делу о сливе данных попутчиков Навального

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор Василеостровского районного суда Петербурга по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) в отношении Константина Голубева , об этом 27 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями ОУР УМВД России по Василеостровскому району попросил своего коллегу, который думал, что просьба Голубева имеет рабочий характер, посмотреть данные двух пассажиров, которые были попутчиками Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов) на рейсе Томск – Москва, во время которого политику стало плохо.

В марте 2023 года суд назначил Голубеву наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

В среду, 27 сентября, апелляционная инстанция изменила приговор, назначив Голубеву два года лишения свободы в колонии-поселении.

Фото: ЗАКС.ру