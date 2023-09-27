Петербургские приставы взыскали полмиллиона рублей с нарушителей правил платной парковки

С начала 2023 года петербургские приставы взыскали полмиллиона рублей штрафов за нарушение правил пользования зоной платной парковки, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Всего в 2023 году было возбуждено 770 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил использования платной парковки на сумму более 2,3 миллиона рублей. Размер одного такого штрафа составляет 3 тысячи рублей.

В настоящий момент приставы взыскали полмиллиона рублей. Больше всего нарушителей оказалось среди жителей Выборгского, Невского и Фрунзенского районов города.

Фото: ЗАКС.ру