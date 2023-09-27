Сотрудницу "Адмиралтейских верфей" задержали по делу о получении взяток

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении руководительницы бюро АО "Адмиралтейские верфи", которую подозревают в получении взяток, об этом 27 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Сотрудники экономической полиции накануне задержали женщину. По данным следствия, с 26 января 2022 года по март 2023 года сотрудница "Адмиралтейских верфей" систематически требовала с главы предприятия, производящего резиновые изделия, взятки.

Всего к марту 2023 году полная сумма взятки составляла 395 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.ру