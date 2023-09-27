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Новости 15:41

На северо-востоке Петербурга ради автобусного парка сносят парк трамвайный

фото ЗакС политика На северо-востоке Петербурга ради автобусного парка сносят парк трамвайный

В Красногвардейском районе Петербурга ведется снос недостроенного трамвайного парка №11, проет которого был заморожен еще в середине 1990-х годов. Работы ведутся на углу проспекта Маршала Блюхера и улицы Потапова, о чем со ссылкой на очевидцев пишет издание "Канонер".

Нынешней весной от представителей Смольного стало известно, что чиновники хотят видеть на месте неиспользуемого объекта современный парк для автобусов. Для последнего также выделили вторую площадку, расположенную чуть южнее.

Проект будущего здания разработало проектное бюро "Луч". Он предусматривает появление четырехэтажного административного корпуса с фасадами лазурного цвета.

Фото: ЗАКС.Ру


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