Депутаты Госдумы предложили создать игру наподобие The Sims с традиционными ценностями

В Государственной Думе выступили с предложением к правительству создать игру в жанре "симулятора жизни", об этом 27 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на обращение.

По мнению парламентариев, популярная зарубежная игра Sims 4 имеет ЛГБТ-контент, противоречащий традиционным российским ценностям. В обращении говорится, что видеоигры стали неотъемлемой частью досуга многих россиян. Также депутаты ссылаются на слова президента Владимира Путина, который считает, что игры должны помогать в воспитании.

Депутаты считают, что разработка отечественной игры, подобной The Sims, станет возможностью воспитывать людей через игры. Игра должна будет, по мнению депутатов, включать в себя: построение здоровых семейных отношений, основы российского законодательства, базовые нормы поведения в российском обществе, основы финансовой грамотности, профессиональную ориентацию и навыки критического мышления.

Парламентарии попросили рассмотреть инициативу зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Фото: ЗАКС.ру