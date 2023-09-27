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Муниципал 16:21

У жителей Дворцового округа есть шанс выиграть зонт с символикой МО

фото ЗакС политика У жителей Дворцового округа есть шанс выиграть зонт с символикой МО

В МО "Дворцовый округ" решили провести фотоконкурс среди жителей "О городе и о себе". Муниципалы подготовили для победителей ценные призы - зонты с символикой округа. Конкурс посвящен 320-летию Петербурга и жизни муниципального образования. 

Определять финалистов будут в пяти номинациях. "Люблю тебя, Петра творенье!" - фотографии жителей и их любимых достопримечательности в Дворцовом округе. "Семья в большом городе" - фоторассказ о семье и ее традициях. "Здравствуй племя, младое, незнакомое!" - фото детей и их увлечений. "Дорогие мои старики!" - портреты ветеранов и жителей Дворцового округа старшего поколения, а также номинация для самых посвященных в дела муниципалитета "Вечно кипучий, всегда молодой!" - фотографии того, как жители округа принимают участие в мероприятиях, организованных муниципалитетом. 

Объявление о конкурсе появилось на сайте муниципалитета. К нему приложено видео, в котором глава округа Мария Бисерова с коллегами исполняет хореографический номер под песню "Непогода" из фильма "Мэри Поппинс до свидания". 

Зонты с символикой были закуплены еще в июле. Всего закупили 30 штук примерно за 45 тысяч рублей.

Константин Леньков / Кадр из видеообъявления о старте конкурса


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